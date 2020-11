Shenmue III disponibile oggi su Steam

La leggendaria serie che ha definito il genere è disponibile oggi su Steam

Oggi Deep Silver e YS Net Inc. sono liete di annunciare che Shenmue III arriva anche per i giocatori su Steam. Per celebrare il lancio, Shenmue III regala delle grandi offerte, per l’intero weekend, per il gioco principale, tutti e 3 i DLC e il Season Pass!

Dettagli (Nov 19-Nov 23)

· Shenmue 3 (gioco base) -66% di sconto

· Shenmue 3 Deluxe Edition – -66% di sconto

· DLC 1 Big Merry Cruise – 60% di sconto

· DLC 2 Battle rally – 60% di sconto

· DLC 3 Story quest pack – 60% di sconto

· Season Pass bundle (3dlcs) – 15% di sconto

Shenmue III

Viaggia nel profondo della Cina rurale mentre vesti i panni di Ryo Hazuki, un adolescente giapponese deciso a trovare l’assassino di suo padre – una storia di avventura, mistero, amicizia, arti marziali e, infine, vendetta!

Key Features

Uno dei videogiochi più attesi della storia, dal leggendario game developer, Yu Suzuki.

· Un’avventura epica – Immergiti nell’affascinante mondo di Shenmue!

· Un mondo vivo – Esplora l’interno e l’esterno di edifici, svolgi lavori part-time, gioca titoli arcade e interagisci con gli abitanti locali

· Arti marziali – Allenati e sviluppa le tue skill nelle battaglie libere e nei Quick Time Events

· Svela il mistero – Interagisci con un cast colorato e diversificato di personaggi e segui le indicazioni di coloro che detengono le risposte sul misterioso Phoenix Mirror …

Dettagli sul gioco

Titolo – Shenmue III

Genere – Action-Adventure (Free Roaming)

Modalità – Single Player

Ambientazione – Shenmue Universe

Tech – Unreal Engine 4

Data d’uscita – Disponibile