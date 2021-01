Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto. Attesi temporali e venti forti, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Pericolo valanghe in Lombardia. In provincia di Sondrio evacuate 70 persone per una frana.

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione Civile, "sono attesi venti da forti a tempestosi, dai quadranti occidentali a Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, estendendosi a Puglia, Calabria e Sicilia , con raffiche di mareggiate forti, fino a mareggiate sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, e mareggiate lungo le coste esposte, anche violente".

Per questo, sulla base dei fenomeni attesi, è stata valutata per oggi, domenica 24 gennaio, un'allerta arancione sul nord-ovest della Calabria, il sud della Basilicata, i bacini sud-orientali del Lazio e il nord- ad ovest del Molise, così come in Umbria, e sui grandi settori settentrionali dell'Emilia-Romagna. Allerta gialla sulla maggior parte delle regioni centro-sud, sulla provincia autonoma di Bolzano e su vaste aree del Veneto per rischio temporale e idrogeologico, ovvero: Campania, Toscana, Trentino-Alto Adige, Marche, oltre alle precedenti .

Vedi anche : maltempoallertameteoarancioneregioni