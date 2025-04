Covid-19 :13.633 nuovi contagi, 472 vittime

Covid-19 :13.633 nuovi contagi, 472 vittime

Le polemiche sul vaccino - "Per quanto ci riguarda siamo inadempienti su niente. Siamo una grande sanità, adesso tocca a Pfizer rispettare gli accordi che aveva garantito", così il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, parlando del taglio della fornitura di vaccini operata da Pfizer. "Vogliamo essere fiduciosi, sperare che nelle prossime settimane tornerà la distribuzione di prima" Bonaccini è favorevole a ragionare sull'ipotesi di un passaporto vaccinale: potrebbe far riaprire tante attività chiuse per rischio assembramento.

In caso di infezione da Covid dopo la I dose di vaccino, non è indicato somministrare la seconda dose, spiega l'Aifa. Nel caso di contagio infatti l'infezione rappresenta un potente stimolo per il sistema immunitario che si somma a quello fornito dalla prima dose di vaccino, perciò non è indicato fare la seconda dose. Tuttavia, precisa l'Aifa, la vaccinazione parziale e la successiva infezione "non precludono eventuale richiamo della vaccinazione nel futuro, se i dati sulla durata della protezione immunitaria indicheranno la necessità"

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.