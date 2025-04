Palermo,sfida su TikTokl : bimba morta a 10 anni

Palermo,sfida su TikTokl : bimba morta a 10 anni

La bambina si era legata una cintura al collo che aveva attaccato al termosifone per partecipare alla "sfida black out" (o "sfida appendere") un test di soffocamento estremo su TikTok. Lo scopo di questo tipo di sfida è farti svenire (il cosiddetto "black out"), filmare tutto con il cellulare e postarlo online. La ragazza aveva tre profili su Facebook e almeno due su TikTok. "Siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini", ha spiegato in serata un portavoce di TikTok.