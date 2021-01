Disgaea 6: Defiance of Destiny | trailer sui personaggi

DISPONIBILE UN NUOVO TRAILER SUI PERSONAGGI





Zombi, Re e ragazze magiche! Un'avventura pazzesca richiede un cast di personaggi altrettanto incredibili, proprio come inDisgaea 6: Defiance of Destiny, dood! Guarda il nostro nuovo trailer per conoscere questi abitanti del Netherworld e vederli così in azione:





Ulteriori informazioni sono disponibili @disgaea.us/d6

Disgaea 6: Defiance of Destiny sarà disponibile su Nintendo Switch nell'estate del 2021.

