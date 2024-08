Destiny 2: Echi | Trailer atto III

Trailer: https://youtu.be/DhsBxXbYxRE

Oggi Bungie ha lanciato l'atto III di Destiny 2: Echi, il quale porta alla conclusione della storia della prima Eco, nonché al confronto con chi la detiene, la Guida, mentre questa cerca di schierare i guardiani dalla sua parte. In questo atto, i giocatori attraverseranno le zone periferiche e lussureggianti di Nessus, combattendo fino a raggiungere il nucleo del pianeta nella missione esotica "Bis", che li ricompenserà con il nuovo fucile automatico esotico da vuoto a munizioni speciali, Coro di Uno.

I giocatori potranno inoltre aggiungere al proprio arsenale due nuove armi ispirate ai vex: la mitragliatrice solare Speleologo e il fucile laser da vuoto Cronofago.

Oltre a queste, ci sarà un'arma della Stagione dell'Alba riproposta: il tanto amato lanciagranate solare Castigo del Martire.L'atto III introdurrà anche nuove modifiche del manufatto. Stavolta le caratteristiche saranno interamente dedicate ai fucili automatici. In particolare, si avranno delle nuove alternative per sconfiggere meglio i campioni sovraccarichi e per aumentare la resistenza ai danni come pure il danno delle armi.

Per maggiori informazioni sulle nuove armi e sulle prossime modifiche del manufatto, e per leggere il riassunto degli atti I e II dell'episodio Echi, consultare l'ultimo settimanale di casa Destiny.