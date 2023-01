Destiny 2 - trailer L'Eclissi

Trailer:

https://www.youtube.com/watch? v=duc3TUE06sg



Oggi, Bungie ha lanciato un nuovo trailer ambientale, fornendo ai giocatori un'anteprima di Nettuno prima dell'uscita di Destiny 2: L'Eclissi il mese prossimo. Nel trailer viene presentata Neomuna, la metropoli appena scoperta dai giocatori, ricca di grattacieli futuristici e di luci al neon.Il trailer svela inoltre il motivo dell'invasione di Neomuna da parte di Calus e mostra alcuni guardiani che attraversano la città sfruttando i poteri della nuova sottoclasse dell'Oscurità: la telascura. Nel video appaiono anche i Solcanuvole, i difensori di Neomuna, i quali cercano di proteggere la popolazione dall'attacco con l'aiuto dei guardiani.Per celebrare l'Anno del Coniglio, un nuovo fantasma esotico, una nave, un astore e un ornamento festivo per il Riskrunner sono disponibili oggi nel negozio dell'Eververse. I giocatori possono anche trovare una busta rossa piena di polvere luminosa gratuita che li aspetta nel negozio Eververse, disponibile fino alla fine di gennaio. Un nuovo emblema ispirato all'Anno del Coniglio è disponibile anche per tutti i guardiani richiedendo il codice emblema TNN-DKM-6LG.Al momento, nella Stagione dei Serafini di Destiny 2, i giocatori cercano di ripristinare la mente bellica Rasputin per prepararsi a sventare i piani del Testimone. Inoltre, l'evento dei Momenti di Trionfo sarà disponibile fino al termine della stagione per chi vuole onorare i traguardi raggiunti nel corso dell'ultimo anno in Destiny 2. I giocatori potranno esplorare la metropoli futuristica presa d'assalto dalla Legione Ombra di Calus a partire dal 28 febbraio 2023, con L'Eclissi

