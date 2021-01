Xiaomi porta Mi Watch in Italia

L’attesa è finalmente finita! Xiaomi , leader mondiale nella tecnologia, annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Mi Watch, il primo modello di smartwatch del brand, nonché novità assoluta nella propria linea di prodotti wearable.

Accessorio ormai imprescindibile e molto più di uno strumento per controllare semplicemente l’ora, Mi Watch strizza l'occhio a 117 diverse modalità di esercizio, con funzioni e programmi dedicati alle diverse discipline, un display ad alta risoluzione, chip GPS di fascia alta e una batteria a lunga durata. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare uno stile essenziale e un design compatto, caratteristiche che lo rendono perfetto per essere indossato nella vita di tutti i giorni.

A partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 15 gennaio, Mi Watch sarà disponibile in Italia su mi.com, Amazon e presso i Mi Store Italia in tre diverse colorazioni: Beige, Black e Navy Blue, al prezzo di 129,99€. Inoltre, solo per le prime 24 ore, Mi Watch Black sarà disponibile su mi.com e Amazon ad un prezzo di lancio di 99,99€.

