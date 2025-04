CES 2021: LG Presenta Rollable lo smartphone con schermo elasticizzato. Video

CES 2021: LG Presenta Rollable lo smartphone con schermo elasticizzato. Video

LG ha mostrato brevemente uno smartphone chiamato "Rollable" in una conferenza stampa al CES 2021. Un dispositivo dotato di uno schermo estensibile o avvolgibile.

La scheda tecnica ancora sconosciuta

Non è ancora chiaro come funzioni l'LG Rollable in quanto LG non ha fornito ad oggi alcuna spiegazione, accontentandosi del teaser. Nelle immagini, vediamo lo smartphone solo in posizione orizzontale (modalità orizzontale), ma immaginiamo che il meccanismo funzioni altrettanto bene in verticale (in modalità verticale).