CES 2021: LG PRESENTA UNA VISIONE DI FUTURO

Nuovi stili di vita per una nuova era al primo CES completamente virtuale

In occasione della prima edizione interamente digitale del CES 2021, LG Electronics (LG) condivide la propria visione del futuro per uno stile di vita più connesso e più confortevole sotto il tema Life is ON - Make Yourself at Home.

In occasione della conferenza stampa, trasmessa in streaming sul sito di LG dedicato al CES 2021 e sul suo canale YouTube, l’azienda ridefinisce il significato di "casa" con una presentazione di prodotti e servizi avanzati, progettati per rendere la vita quotidiana dei consumatori più confortevole, pratica e divertente; mentre il suo stand virtuale offre ai visitatori l'opportunità di esplorare le ultime innovazioni di LG comodamente dai propri monitor, laptop o dispositivi mobili.

Durante la conferenza stampa del CES, LG ha dato delle anticipazioni di diverse tipologie di prodotti, tra cui un primo sguardo al progetto dello smartphone Rollable e al primo virtual human influencer. Lo smartphone Rollable di LG ha fatto la sua apparizione al CES, mostrando in anteprima il suo schermo ridimensionabile. Secondo device del progetto Explorer, questo dispositivo rollabile offre uno sguardo "esplorativo" su ciò che possiamo aspettarci dal futuro degli smartphone.

LG ha poi presentato Reah Keem, una compositrice e DJ virtuale resa ancora più umana dalla tecnologia di deep learning. Reah ha poi introdotto il nuovo robot LG CLOi che utilizza la luce ultravioletta C (UV-C) per pulire le aree in cui avvengono più frequentemente dei contatti come le camere d'albergo e i ristoranti.

Lo stand virtuale di LG è suddiviso in quattro diverse aree: Life in ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE in Vegas e Life's Good Studio.

Life in On TV offre una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, del CES 2021 con le ultime novità dei prodotti LG, oltre a una divertente programmazione di contenuti.

Virtual Experience è invece una mostra interattiva con quattro diverse zone dedicate ai prodotti, in cui LG SIGNATURE in Vegas fa da elegante vetrina, abbinando le meraviglie di Las Vegas con le linee di design dei prodotti LG SIGNATURE.

Infine, i visitatori del Life's Good Studio possono divertirsi con le collaborazioni musicali che coinvolgono alcuni artisti emergenti dell'industria discografica.

Inoltre, la TV e AV Zone di Virtual Experience ospita l'impareggiabile qualità di immagine del display OLED Fall, una parete di schermi OLED flessibili che accoglie gli ospiti. Qui i visitatori possono conoscere i punti di forza di LG OLED attraverso una speciale presentazione interattiva che sfrutta la tecnologia della realtà estesa (XR) e della realtà aumentata (AR). Un avatar 3D di influencer tecnologico, Linus Sebastian, sarà a disposizione per fare da guida e portare un elemento umano alla presentazione di LG al primo CES tutto virtuale.

L'Home Cinema Zone include LG MAGNIT, il grande schermo da 163” con tecnologia Micro LED, in grado di offrire un nero profondo e precisione del colore e maggiore contrasto, grazie alla tecnologia Black Coating di LG. Gli ospiti potranno immergersi completamente e godere dei vantaggi dei Micro LED grazie alle immagini all’interno di una realistica realtà estesa (XR).

La Home Appliance Zone è la dimostrazione di come una casa possa essere resa ancora più vivibile e igienizzata grazie alla tecnologia. I visitatori potranno sperimentare le innovazioni LG in grado di migliorare la qualità della vita in cucina, nel soggiorno e nella lavanderia.

La parte dedicata a LG Business Solutions presenta prodotti in particolare dell’area IT. In questa zona, i visitatori possono sperimentare dispositivi che migliorano la produttività e offrono contenuti coinvolgenti attraverso quattro ambienti virtuali, tra cui un home office e una sala giochi.

Infine, la Mobile Zone offre l'opportunità di conoscere le più recenti innovazioni di LG in ambito mobile, tra cui lo smartphone LG WING con doppio display. Sarà possibile prendere virtualmente in mano il dispositivo per provare tecnologie come la Gimbal Motion Camera e la funzione Dual Recording, sperimentando il suo form factor peculiare e le sue caratteristiche uniche, in un modo completamente nuovo.

L’innovativo virtual booth di LG al CES 2021 può essere visitato da mobile o desktop.

