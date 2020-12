Xiaomi lancerà tre smartphone con schermo pieghevole nel 2021

Tre smartphone con schermo pieghevole molto diversi

Xiaomi, Oppo, Vivo e Google lanceranno il loro primo smartphone pieghevole nel 2021

È il turno di Xiaomi! Dopo Samsung e Huawei, si dice che il produttore sia pronto a commercializzare smartphone con schermo pieghevole. Ross Young, un noto analista, stima che tre modelli potrebbero essere rilasciati nel 2021.Ross Young va ancora oltre descrivendo in dettaglio i design dei tre smartphone in arrivo. Uno sarà in grado di piegarsi verso l'interno, un altro verso l'esterno e, infine, l'ultimo adotterà il fattore di forma "flip phone".Per il suo ingresso in questo mercato, Xiaomi non dovrebbe quindi proporci un prodotto assolutamente nuovo visto che tutti questi design esistono già sui dispositivi venduti al pubblico. Uno degli smartphone dovrebbe assomigliare al Galaxy Fold Z , l'altro all' Huawei Mate Xs e l'ultimo al Galaxy Z Flip o al Motorola Razr Xiaomi ha depositato numerosi brevetti per smartphone con schermo pieghevole, alcuni dei quali descrivono un dispositivo diverso da qualsiasi altro. Apparentemente, alcune linee di pensiero originali sono state messe da parte a favore di progetti più convenzionali.Il marchio è stato anche uno dei primi a presentare un prototipo funzionale di uno smartphone pieghevole. Questo potrebbe essere piegato in tre parti, non solo a metà, per fornire una superficie dello schermo ancora più ampia.Un anno che potrebbe essere l'avvento dei cellulari con schermo pieghevole. Oltre a Samsung e Xiaomi, almeno Oppo e Vivo dovrebbero rilasciare anche uno o più modelli di questo tipo. Si dice persino che Google stia lavorando a un Pixel pieghevole. Ci vediamo tra qualche settimana o mese per saperne di più.

