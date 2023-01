LEGO - le idee regalo per San Valentino

I MATTONCINI CHE RUBANO IL CUORE:

IL SAN VALENTINO DEL GRUPPO LEGO

Tornano le idee regalo del Gruppo LEGO per celebrare le passioni degli innamorati: che sia la natura, l’arte o le avventure in alta quota, c’è un set perfetto da costruire insieme alla vostra dolce metà!

Anche quest’anno arriva San Valentino, e quale occasione migliore per festeggiare la passione, in tutte le sue sfumature, insieme al Gruppo LEGO? Se volete sorprendere il vostro amato con un’idea floreale fuori dal comune, se visitare gallerie d’arte rappresenta il vostro perfect date o se siete amanti delle camminate romantiche sulla neve, c’è un set perfetto per ognuno di voi. Unica regola: costruirlo insieme!

Dillo con i fiori: LEGO Botanical Bouquet fiori selvatici LEGO e Centrotavola di fiori secchi LEGO

Per chi vuole sorprendere il proprio amore con una meravigliosa composizione floreale, fresca e rigogliosa tutto l’anno, il set Bouquet fiori selvatici LEGO è la scelta perfetta. Ricco di piante e fiori campestri, quali fiordalisi, lavanda, papaveri, anterisco, felci, gerbere, speronella e lupini, questo mazzo in mattoncini regalerà momenti di costruzione rilassanti, facendo volare la vostra fantasia verso sentieri e panorami di campagna, come in un quadro impressionista.

Agli amanti delle suggestive nature morte, invece, è dedicato il Centrotavola di fiori secchi LEGO: un elegante e raffinato elemento di design che rapisce il cuore. Con i suoi 812 pezzi, questo centrotavola regala ad ogni stanza un’atmosfera calda e accogliente ed è perfetto da inserire nella mise en place di una cena romantica a lume di candela.

Dal Giappone con amore: LEGO Art Hokusai: La Grande Onda

Se visitare musei e gallerie mano nella mano è il vostro appuntamento ideale, il Gruppo LEGO ha la proposta giusta per voi. Agli amanti dell’arte, soprattutto di quella giapponese, è dedicata la riproduzione in mattoncini di una delle opere più celebri di sempre: la Grande Onda di Hokusai. Il set LEGO Art Hokusai: La Grande Onda offre un’esperienza di costruzione immersiva, in grado di regalarvi un momento di relax e di distacco dallo stress della vita quotidiana. Il modello, con i suoi 1.810 mattoncini, ricrea in maniera dettagliata l’iconica opera, realizzata su legno nel 1839.

Fuga romantica in alta quota: LEGO Ideas – Baita

Non c’è luogo più romantico e rilassante di una baita in montagna: LEGO Ideas – Baita è il nuovissimo set dedicato a tutti coloro che non vedono l’ora di fuggire dalla città per godersi la neve in compagnia. Ideato e realizzato da un fan LEGO italiano, Andrea Lattanzio, il modello trae ispirazione dalle iconiche baite a forma di A ed è sviluppato su due piani: in quello superiore è presente un’accogliente camera da letto, mentre in quello inferiore un soggiorno con camino e cucina. Il luogo ideale per far vivere il proprio amore.

Con le sorprese del Gruppo LEGO, questo San Valentino sarà ricco di gioia e amore: condividere ogni attimo, costruendo insieme un set, è il regalo più bello che ci sia!

Prezzi e disponibilità

LEGO Botanical Bouquet fiori selvatici LEGO e Centrotavola di fiori secchi LEGO: disponibili nei LEGO Store e su LEGO.com dal 1° febbraio, rispettivamente al prezzo di 59.99 € e di 49.99 €.

LEGO Art Hokusai: La Grande Onda: disponibile nei LEGO Store, su LEGO.com e presso i migliori negozi di giocattoli al prezzo di 99.99 €.

LEGO Ideas – Baita: disponibile per i membri LEGO VIP dal 1° febbraio 2023, mentre per tutti dal 4 febbraio 2023 nei LEGO Stores e sul sito www.lego.com/cabin al prezzo di 179.99 €.

Dal 1° maggio 2023 invece, il prodotto sarà disponibile anche nei Toys Center.

