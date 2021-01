Covid-19, Bollettino oggi 08/01 : 17.533 nuovi casi e 620 vittime

Il tasso di positività è del 12,5%, in calo rispetto al 14,8% di ieri. Torna a salire il numero delle vittime, 620 secondo i dati del ministero della Salute. Stabili i pazienti in terapia intensiva, in totale 2.587. Altri 22 ricoveri nei reparti ordinari.

Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. La nuova ordinanza, fa sapere il ministero della Salute, resterà in vigore fino a venerdì 15, giorno in cui scadrà il Dpcm.

