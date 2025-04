Covid-19, 19.749 nuovi casi e 376 vittime : Ritorno a normalità in 7-15 mesi

Covid-19, 19.749 nuovi casi e 376 vittime : Ritorno a normalità in 7-15 mesi

In base a un modello matematico, "vaccinando 240.000 persone al giorno, riusciremo in 7-15 mesi a tornare alla normalità". Così Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute. "Contenere le varianti più pericolose e mitigare l'andamento dell'epidemia è essenziale per proteggere la campagna di vaccinazione, non distraendo le forze nel rincorrere il virus", aggiunge." Solo la variante inglese aumenta la trasmissibilità del 36%". Giovedì "andremo in Conferenza Stato-Regioni con nuove raccomandazioni", conclude Rezza.

In tutta Italia chiusure nel fine settimana, come già accaduto sotto Natale, per contrastare la pandemia, ma no a un lockdown generalizzato. Questo, a quanto si apprende, il senso delle proposte del Comitato tecnico scientifico Inasprimento delle misure nelle zone gialle e arancioni e zone rosse locali automatiche per agire rapidamente e in modo fermo dove l'incidenza supera i 250 casi per 100mila abitanti. Necessario abbassare l'incidenza dei contagi per ripristinare un efficace tracciamento dei contatti, hanno segnalato dal Cts.

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.