Choc nel calcio: trovato morto il giocatore 18enne Matteo Bonomelli

Una promettente giovane milanese è stata ritrovato senza vita nella sua casa di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano. C'è ancora molto, quasi tutto, da chiarire su questo argomento. Le cause della morte devono essere identificate. Ma intanto la comunità, gli amici, i familiari sono tutti devastati dalla morte di questo ragazzo di 18 anni.

Matteo Bonomelli, così si chiama il ragazzo, era un talentuoso 18enne calciatore che giocava con la maglia del GS Castanese, che milita nel Campionato Lombardo Eccellenza. Matteo era visto come un leader, dai modi garbati, ma era anche una forza trainante, che sapeva farsi apprezzare.

Su Facebook la società ha scritto un lungo post di cordoglio: “Abbiamo cercato di proteggerti tutta la giornata… per pudore, per riserbo e per rispetto del dramma che stanno vivendo i tuoi famigliari. Poi la notizia assurda, di quelle che non vorresti mai sentire, ha iniziato a diffondersi nel mondo del calcio… I telefoni non smettono di squillare, pianti, sgomento e disperazione… Impossibile ‘spiegare’ ai tuoi compagni di squadra della Juniores che cosa è accaduto”.

“È tutto troppo grande per un giovane talento di soli 18 anni. E allora una parola la vogliamo scrivere, te la dobbiamo, piccolo grande fuoriclasse. Perché eri parte della nostra famiglia, la famiglia Castanese che oggi piange, e piange anche il cielo. Un leader gentile e delicato con tanti sogni nel cassetto da realizzare. Siamo addolorati per non averti forse capito, ascoltato, anche se in questo momento di lontananza tutto si amplifica, abbiamo sempre creduto nella forza del gruppo”.

“Difficile trovare un senso al gesto. Ci limitiamo a pensare che adesso magari sei libero e stai giocando altrove, esultando per un goal. Adesso però torniamo in silenzio, ognuno di noi con il proprio dolore, perché non doveva andare così. Che la terra ti sia lieve”.

