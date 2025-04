Federica Panicucci sotto choc a Mattino 5, non può credere a quello che ha visto

Federica Panicucci sotto choc a Mattino 5, non può credere a quello che ha visto

La mattina del 7 gennaio a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato di uno dei temi più clamorosi delle ultime ore. Lei e il suo collega Francesco Vecchi hanno quindi tenuto compagnia ai telespettatori, che hanno dovuto ascoltare informazioni tutt'altro che positive, anche drammatiche. E l'atteggiamento adottato dalla padrona di casa ha profondamente colpito l'intero pubblico.

Forse per la prima volta in assoluto, è apparsa molto scossa e ha faticato a commentare quanto era successo poche ore prima. Le sue frasi erano molto significative e molte persone condividevano appieno i suoi pensieri. Queste immagini commentate da Panicucci hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e nessuno si sarebbe aspettato di vederle, soprattutto in un luogo dove c'è una grande democrazia.

Il tema ricorrente dell'episodio è stato l'assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori dell'attuale presidente Donald Trump, che ha provocato la morte di quattro persone, il ferimento di diverse persone e l'arresto di oltre 50 soggetti. .

Le immagini di Washington hanno colpito tutti e anche la stessa Federica: “Com'è possibile? Stiamo guardando le riprese e siamo ancora sotto shock. Sembra surreale. Siamo abituati alle scene forti della polizia americana che spesso interviene a gamba tesa, ma ieri niente ”. In molti, infatti, hanno voluto fare un confronto tra la fermezza usata dagli agenti nei confronti dei neri e la debolezza mostrata invece davanti ai fan del magnate Trump.

