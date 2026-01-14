Federica Torzullo Scomparsa ad Anguillara, l'Appello dei Genitori a Chi l'ha visto

La scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sconvolge la famiglia. I genitori raccontano gli ultimi contatti e chiedono aiuto a chiunque possa fornire un dettaglio utile.

La preoccupazione è iniziata nel primo pomeriggio di venerdì. Federica non rispondeva più ai messaggi, proprio nel giorno in cui la famiglia avrebbe dovuto partire per un battesimo. L’ultimo contatto risaliva alle 8:20 del mattino, poi il silenzio.

Il padre Stefano racconta che la figlia era sempre in contatto con i genitori, soprattutto con la madre. Per questo, l’assenza improvvisa di notizie è apparsa subito anomala. «Era un continuo scambio di messaggi, non era da lei sparire così», ha spiegato con voce rotta dall’emozione.

Accanto a lui, la madre Roberta ricostruisce le ultime ore prima della scomparsa. Federica avrebbe dovuto avvisare dell’uscita dal lavoro, come faceva ogni giorno. Doveva inoltre assicurarsi che il figlio fosse stato accompagnato a scuola, una consuetudine a cui non rinunciava mai.

Nei giorni precedenti avevano pianificato tutto nei dettagli. Federica aveva anticipato l’orario di lavoro per rientrare prima e partire nel primo pomeriggio. L’ultimo scambio di messaggi riguardava proprio l’organizzazione della giornata e la colazione del bambino.

Quando si sono resi conto che qualcosa non andava, i genitori hanno deciso di sporgere denuncia. Stefano esclude con fermezza un allontanamento volontario: Federica era una persona equilibrata, precisa, con una carriera solida come ingegnere gestionale e un rapporto stabile con la famiglia.

Il padre respinge ogni ipotesi legata a fragilità personali. «Non era una ragazza che avrebbe fatto perdere le proprie tracce», ha detto, sottolineando il senso di responsabilità che l’ha sempre contraddistinta.

Da qui l’appello rivolto a chi vive ad Anguillara Sabazia e dintorni. Federica, spiegano, era una donna solare, riconoscibile, presente nella vita quotidiana della comunità. Anche un dettaglio che può sembrare irrilevante potrebbe aiutare a ricostruire i suoi spostamenti.

La famiglia chiede di segnalare qualsiasi elemento utile per ritrovare Federica Torzullo, invitando chiunque abbia visto qualcosa a mettersi in contatto con le autorità e a comprendere il dolore di chi, da giorni, attende risposte.