Google Pixel 5a: Design e Scheda Tecnica già trapelati

Dopo il Pixel 5, ci aspettiamo nei prossimi mesi il lancio di un Pixel 5a un po' meno equipaggiato e più economico. Questo smartphone sarebbe già trapelato.

Il Pixel 5a è già stato mostratoLa fotocamera è mal vista nella foto, ma sembra che non ci sia tacca o punch per alloggiare la fotocamera anteriore. L'assenza di un sensore fotografico selfie o di un sistema di tipo pop-up, il mistero rimane per il momento. Una voce evoca la presenza di un sensore fotografico sotto lo schermo ma Google non è noto per essere in prima linea nelle innovazioni hardware sui suoi cellulari, sarebbe una grande sorpresa se fosse così. La fonte indica in ogni caso che il lettore di impronte è integrato sotto lo schermo.Il Pixel 5a sarebbe commercializzato con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, questo è ciò che ci aspettiamo da uno smartphone di fascia media di Google. Dovrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 765G di Qualcomm e uscirà ad aprile o maggio 2021.

Un Pixel 5 Pro?