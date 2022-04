Google's Pixel Watch si chiamerà Pixel Watch

A detta di tutti, il primo smartwatch di Google sembra quasi pronto per il debutto. Dopo anni di incertezze sembra finalmente che un Google I/O sia pronto. Google applica il marchio "Pixel Watch".

Anche se da un po' di tempo chiamiamo il presunto dispositivo indossabile di Google un Pixel Watch, la società ha presentato la sua domanda all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti il ??19 aprile, anche se i documenti rilevano che Google ha una precedente domanda internazionale in sospeso dallo scorso autunno nella nazione insulare di Tonga. Google ha richiesto la protezione del marchio per entrambe le categorie di prodotti di orologi e smartwatch, allineandosi esattamente con ciò che ci aspetteremmo di vedere per questo dispositivo.

Google I/O inizia l'11 maggio e sicuramente non saremmo sorpresi se il Pixel Watch facesse la sua comparsa.

