iPhone 12 Pro Max - Huawei Mate 40 Pro - Google Pixel 5: quale scegliere per le foto?

E ora che il 2020 è passato possiamo fare un piccolo bilancio. Tanto più che gli ultimi mesi sono stati segnati dal successivo rilascio di tre dei migliori fotofoni mai passati dalle nostre mani: l' iPhone 12 Pro Max , l'Huawei Mate 40 Pro e il Google Pixel 5.





Riepilogo tecnico dei tre smartphone

Torniamo velocemente alla rispettiva proposta tecnica dei nostri tre concorrenti. Lo manterremo breve e ci concentreremo sulla configurazione delle foto.



iPhone 12 Pro Max

Processore : Apple A14 Bionic

Fotocamera posteriore 1: sensore grandangolare da 12 megapixel (equivalente a 26 mm), apertura ƒ/1,6, fotositi da 1,7 µm, OIS, PDAF.

Fotocamera posteriore 2: *1 / 3,6 "Sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (equivalente a 14 mm), apertura ƒ/2,4.

Fotocamera posteriore 3: teleobiettivo da 12 megapixel /3,4 "(equivalente a 65 mm, zoom 2,5x), apertura ƒ / 2,2, OIS, PDAF.

Fotocamera posteriore 4: scanner LiDAR per la profondità di campo.

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare 1/3,6 "da 12 megapixel (equivalente a 23 mm), apertura ƒ / 2,2.

Video: 4K HDR Dolby Vision fino a 60 fotogrammi al secondo.

Huawei Mate 40 Pro

Processore: Kirin 9000

Fotocamera posteriore 1: sensore grandangolare 1/2.8 "da 50 megapixel (equivalente a 23 mm), apertura ƒ/1.9, fotositi da 1,22 µm, PDAF.

Fotocamera posteriore 2: 20 Megapixel 1/1.54 "sensore ultra grandangolare (equivalente a 18 mm), apertura ƒ/1.8, PDAF.

Fotocamera posteriore 3: teleobiettivo periscopio da 12 megapixel 1/3,56 "(equivalente a 125 mm, zoom 5x), apertura ƒ/3.4, OIS, PDAF.

Telecamera posteriore 4: sensore di temperatura colore multispettrale.

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 13 megapixel 1 / 2.8 "(equivalente a 18 mm), apertura /2.4 + fotocamera 3D ToF.

Video: 4K HDR fino a 60 fotogrammi al secondo.

Google pixel 5

Processore: Snapdragon 765G

Fotocamera posteriore 1: 1/2,55 "Sensore grandangolare da 12,2 megapixel. (equivalente a 27 mm), apertura ƒ/1,7, fotositi da 1,4 µm, OIS, PDAF.

Fotocamera posteriore 2: sensore ultra grandangolare da 16 megapixel (107 °), apertura ƒ/2.2, fotositi da 1.0 µm, PDAF.

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 1/4,0 "e 8 megapixel (equivalente a 24 mm), apertura ƒ/2.0.

Video: 4K HDR fino a 60 fotogrammi al secondo.

Diciamolo: abbiamo a che fare con tre prodotti estremamente diversi. Innanzitutto c'è l'iPhone che è costruito su solide basi, ora ha un sensore principale più luminoso e un teleobiettivo più lungo rispetto alla generazione precedente.Poi arriva lo smartphone Huawei, che non risparmia nulla combinando sia i sensori più grandi in questo confronto, ma anche la migliore definizione e lo zoom più permissivo.

Anche rispetto a questi pesi massimi, il Pixel 5 sembra quasi un'anomalia. Ma questo senza contare sull'esperienza di Google nella fotografia computazionale. Grazie alla potenza dei suoi algoritmi, Google è in grado di offrire immagini molto accattivanti, anche con una scheda tecnica che invecchia e che, a quanto pare, non può competere con gli altri due modelli a confronto.



Sensore grandangolare: vantaggio di iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

Grazie al suo nuovo sensore principale e all'apertura maggiore dell'obiettivo (ƒ/1.6 contro ƒ/1.8 delle generazioni precedenti), l'iPhone 12 Pro Max è in grado di mantenere la sensibilità ISO al livello più basso di tempo. Quindi il rumore è assolutamente assente da tutte le foto scattate durante il giorno, specialmente quando le condizioni di luce sono buone.

Nonostante abbia un sensore di soli 12 megapixel, l'iPhone 12 Pro Max riesce a registrare molti dettagli nell'immagine. Ben aiutato dai suoi vari algoritmi, tra cui Smart HDR 3 e Deep Fusion, il sensore brulica di dettagli e rende particolarmente giustizia alle trame complesse.

L'elaborazione digitale delle foto scattate su iPhone 12 Pro Max non è diversa dalle abitudini di Apple. È uno sviluppo abbastanza fluido, senza mai esagerare con il contrasto, per non parlare della saturazione.

Inoltre, e a differenza, forse, di un Pixel 5, l'iPhone non cercherà di schiarire le ombre a tutti i costi. Consapevoli che hanno la loro importanza nel dare il prestigio a una foto e che la ricerca assoluta di un istogramma equilibrato può danneggiare la dimensione artistica di una fotografia.

Le scene retroilluminate lasciano che l'iPhone 12 Pro Max esprima sia il peggio che il meglio. In certi casi lo smartphone preferirà schiarire le ombre, rischiando di bruciare le alte luci del cielo al tramonto. Ma quando funziona, funziona davvero. Anche di fronte al sole al tramonto, tutte le parti dell'immagine sono perfettamente esposte. Soprattutto perché la conservazione dei dettagli colpisce, soprattutto negli angoli dell'immagine dove i sensori dello smartphone tendono a "lavare" molto i colori e le texture.



Huawei Mate 40 Pro

Il Mate 40 Pro non si concede il lusso dell'obiettivo più luminoso del trio. In compenso ha il sensore principale meglio definito, ma anche il più grande nel confronto (1/1.28 "e ƒ/1.9). Per la stessa scena, lo smartphone deve quindi spingere (appena) ulteriormente gli ISO per ottenere lo stesso risultato rispetto all'iPhone. Anche se sfrutta un sensore da, le immagini vengono registrate a 12,5 megapixel. Grazie al processo diquattro pixel vengono combinati in uno per aumentarne le dimensioni e, in definitiva, la quantità di dettagli. Non a caso, quindi, si scopre che (elaborazione a parte) le immagini prodotte da iPhone 12 Pro Max e Mate 40 Pro sono molto simili in termini di riproduzione delle texture e nitidezza. In alcuni casi, l'iPhone 12 Pro Max prende comunque il sopravvento.

Nelle scene ad alta dinamica, l'Huawei Mate 40 Pro ostenta i suoi talenti. Di gran lunga il più comodo dei tre in esercizio, si esibisce perfettamente e non duplica gli errori dell'iPhone nel dare la priorità all'esposizione automatica .



Google pixel 5

Come abbiamo detto sopra, il Pixel 5 è chiaramente svantaggiato contro i colossi che sono l'iPhone 12 Pro Max e il Mate 40 Pro. Tuttavia, Google ci ha dimostrato in passato che la sua conoscenza degli algoritmi può fare la differenza. Ed è esattamente ciò che fa il Pixel 5.Alle stesse condizioni degli altri due, Pixel 5 riesce a fare altrettanto - o addirittura meglio in alcuni casi - e si nota che il Google Pixel 5 ha una facilità di geometria variabile a seconda delle scene offerte. Il più delle volte, il Pixel 5 farà risaltare principalmente ciò che è al centro dell'immagine, a scapito di ciò che gli ruota attorno. Ciò dimostra che gli algoritmi sono più illusionisti dei maghi quando entra in gioco la fisica. Ricorda che viene venduto a un prezzo inferiore dei suoi concorrenti e che la sua scheda tecnica è molto, lungi dall'essere così brillante. Sulle scene ad alto contrasto, Pixel 5 fa un buon lavoro grazie ai suoi algoritmi per compensare le ombre bloccate e le alte luci bruciate. Ad un esame più attento, tuttavia, si riscontra un aspetto di rumore molto più pronunciato rispetto alla concorrenza.

Detto ciò, pare che la migliore fotocamera dell'anno sia proprio Huawei Mate 40 Pro. Si va a colpo sicuro ed è dotato della panoplia fotografica più completa del mercato attuale, l'ultimo Huawei è stato il miglior smartphone fotografico del 2020.



In una buona seconda posizione, troviamo quindi l'iPhone 12 Pro Max. Apple fa passi da gigante nella fotografia ogni anno. E il suo ultimo prodotto ha chiaramente le qualità per raggiungere lo stesso livello di qualità del Mate 40 Pro.



