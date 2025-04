Germania, un cigno in lutto ritarda venti treni

In Germania, un cigno ha bloccato una linea ferroviaria dopo la morte del suo partner. Disperato, l'animale in lutto, non voleva lasciare il suo defunto compagno.

Forse non lo sapevi, ma il cigno ha un solo partner per tutta la sua vita. La perdita di una persona cara può spezzargli il cuore.

In Germania, un cigno ha vissuto questa dolorosa esperienza la vigilia di Natale. Fermatosi su un binario ferroviario, l'animale ha rifiutato di abbandonare il corpo senza vita del suo compagno. Di conseguenza, diversi treni sono rimasti bloccati.

Una delicata operazione di salvataggio

In lutto, il cigno sopravvissuto si è seduto accanto al suo partner e si rifiutato di muoversi. I vigili del fuoco, chiamati in soccorso, sono riusciti a portare il cadavere del cigno e il suo compagno lontano dai binari. L'uccello salvato è stato poi rilasciato sul fiume Fulda.

Secondo il comunicato ufficiale, ventitré treni hanno subito un ritardo di circa cinquanta minuti durante l'operazione di soccorso. I cigni possono morire di angoscia se perdono il loro partner. Questi uccelli di solito si accoppiano con lo stesso cigno per tutta la vita.