Starseeker svela il gameplay tra esplorazione e cooperazione nello spazio
STARSEEKER mostra il gameplay in un nuovo video degli sviluppatori che svelano missioni cooperative e pericoli alieni nello spazio profondo, offrendo un’anteprima concreta delle meccaniche e dell’esplorazione tra pianeti sconosciuti.
Il team di sviluppo ha diffuso un nuovo filmato dedicato a Starseeker, progetto ambientato nello stesso universo narrativo di Astroneer. Il video accompagna gli spettatori in una missione nello spazio profondo a bordo della nave ESS Starseeker, mostrando da vicino le principali dinamiche di gioco.
L’esperienza ruota attorno alla collaborazione online tra giocatori, chiamati a formare una squadra e affrontare spedizioni su pianeti lontani. Ogni membro può equipaggiarsi con strumenti tecnologici avanzati, utili per esplorare ambienti sconosciuti e completare incarichi sempre diversi.
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Le missioni portano i protagonisti su mondi alieni vivaci e pieni di insidie. Qui entrano in gioco creature di ogni tipo, dalla fauna più curiosa fino a esseri molto più grandi e minacciosi. I giocatori devono muoversi con attenzione, scegliendo se aggirare gli ostacoli, evitare il contatto o trovare strategie per non attirare l’attenzione.
Il gameplay mostrato punta su un mix di esplorazione, cooperazione e sopravvivenza, con situazioni che richiedono coordinazione tra i membri del gruppo per superare i pericoli presenti sul terreno.
Il titolo è atteso su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con un’uscita prevista nei prossimi mesi.