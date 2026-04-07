Nutella nello spazio con Artemis II, il video virale dalla capsula Orion

Un barattolo di Nutella è apparso durante Artemis II all’interno della capsula Orion per un oggetto portato dagli astronauti. Il breve video in assenza di gravità è diventato virale, tra dubbi e reazioni ironiche.

Durante una diretta della missione Artemis II, un dettaglio inatteso ha catturato l’attenzione del pubblico. Nella capsula Orion, tra strumenti e astronauti, un barattolo di Nutella fluttuava liberamente, sospeso nell’assenza di gravità. Bastano pochi secondi di immagini per far scattare la curiosità online.

Il filmato, lungo circa cinque secondi, ha iniziato a circolare rapidamente sui social, alimentando discussioni e condivisioni. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la scena, ipotizzando che potesse trattarsi di un contenuto manipolato con l’intelligenza artificiale, vista la particolarità dell’oggetto e il contesto.

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Nel frattempo, l’account statunitense di Nutella ha rilanciato il video con toni entusiastici, giocando sull’idea di un viaggio oltre i confini terrestri. Il messaggio pubblicato celebra simbolicamente la presenza del prodotto nello spazio, presentandolo come un momento curioso e inaspettato.

Diversi media americani hanno invece interpretato la scena come una sorta di trovata spontanea, definendola un episodio dal sapore pubblicitario, anche se non pianificato ufficialmente. Il contrasto tra rigore scientifico e leggerezza del momento ha contribuito alla diffusione della clip.

Anche la Nasa è intervenuta nella conversazione online, chiarendo che si tratta semplicemente di un oggetto personale portato a bordo dagli astronauti. Una scelta privata, legata al desiderio di avere con sé qualcosa di familiare durante la missione, che ha trasformato un dettaglio quotidiano in un fenomeno globale.