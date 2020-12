Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme

I videogiochi come mercato culturale dominante

La crisi sanitaria ha gravemente danneggiato il mercato del cinema e dello sport, ma ha influenzato lo sviluppo di nuovi giochi e lo svolgimento di competizioni di e-sport, il mercato dei videogiochi e degli e-sport sta ancora andando molto bene e non si fermerà qui.Spinto in particolare da misure precauzionali per arginare la diffusione del coronavirus e il lancio di PS5 Xbox Series X | S , il mercato dei videogiochi dovrebbe pesare nel 2020 circa 179,7 miliardi di dollari. Un totale storico e una crescita del 20% rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'International Data Corporation .Per fare un confronto, il mercato del cinema valeva 100 miliardi di dollari per la prima volta nella sua storia nel 2019, mentre il mercato dello sport in Nord America dovrebbe valere 75 miliardi di dollari quest'anno.Se si prevede che il mercato dei videogiochi registrerà un'ulteriore crescita a due cifre nel 2021, gli analisti ritengono che questo sviluppo record dovrebbe rallentare una volta che i vaccini inizieranno a circolare in tutto il mondo.

