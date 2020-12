Oltre 400.000 Preordini Per Xiaomi Mi 11 Prima dell'Uscita Ufficiale

Xiaomi Mi 11: un successo ancor prima della sua ufficializzazione

Il Mi 11 compatibile con 5G

Lo Xiaomi Mi 11 è stato annunciato in Cina il 28 dicembre 2020. Il nuovo smartphone ammiraglio del produttore è atteso con impazienza poiché è il primo smartphone dotato del nuovo chip di fascia alta di Qualcomm, loSul popolare sito di e-commerce cinese JD.com si registrano già più di 400.000 clienti interessati ai preordini anche se la scheda tecnica del dispositivo non è stata rivelata e il prezzo deve ancora essere comunicato. Un grande segno di fiducia verso Xiaomi da parte dei consumatori cinesi.Sulla pagina del prodotto JD.com, nessuna immagine dello smartphone ma solo un visual pubblicitario che annuncia la data della conferenza di presentazione. Nemmeno il prezzo "reale", il Mi 11 è attualmente esposto a 9.999 yuan (1.250 euro) in attesa che Xiaomi riveli il prezzo del suo nuovo flagship. Tuttavia, il sito conferma alcune specifiche tecniche, come la presenza del SoC Snapdragon 888 e il supporto per 5G e Wi-Fi 6.Si vocifera che siano disponibili tre configurazioni: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. È previsto anche un. Come promemoria, Xiaomi ha seguito il percorso di Apple rimuovendo il caricabatterie dalla confezione dello smartphone, cosa che Samsung farà anche con i suoi Galaxy S21.

