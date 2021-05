Xiaomi Mi 11 5G Recensione

Finalmente mettiamo le mai sopra lo Xiaomi Mi 11 5G per parlarne nel dettaglio. Presentato in Italia l’8 febbraio, si è subito capito che il telefono non era un semplice passo in avanti ma qualcosa di più. Con Huawei quasi fuori dai giochi, Xiaomi sta approfittando e calcando la mano sul percorso evolutivo puntando sempre più in alto.

All’interno della confezione troviamo un cavo USB/USB-C, una cover in silicone semi-trasparente e l’alimentatore da ben 55W. Il Mi 11 ha un Form factor simile al modello dello scorso anno. In mano, la sensazione è molto positiva e conferma l’ottima qualità costruttiva. La finitura opaca è bellissima ma trattiene molte impronte. L’unica cosa che cambia veramente è il comparto delle fotocamere. Infatti, ora sono in un unico blocco squadrato. Le camere sono su tre livelli rialzati. L’hardware è tutto nuovo. Sotto il cofano troviamo il nuovo Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, con grafica GPU Adreno 660. A reggere tutto ci pensano 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibili. Abbiamo la connettività 5G e ora è possibile usare le eSIM.

Il processore è eccezionale, mai un lag e mai alcuna incertezza nel gestire il telefono. Se stressato molto, riscalda nella parte superiore, ma questo non influisce sulle prestazioni. Il display è un’unità AMOLED da 6.81? con risoluzione QHD+ HDR, refresh rate a 120Hz e una buona luminosità. I 120Hz permettono al display di avere una fluidità veramente notevole. Infine, lo schermo ha anche un campionamento del tocco a 480 Hz. Ottimo anche il lettore di impronte digitali che permetterà – dopo un aggiornamento – di registrare il battito cardiaco. Presenti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e l’NFC. L’audio è stereo ed è gestito dalla tecnologia Harman/Kardon che garantisce una stereofonia di qualità.

Questo Mi 11 ha una fotocamera da 108 megapixel con un’apertura ƒ/1.9 stabilizzata. Presente una grandangolare da 13 megapixel e un sensore da 5 megapixel per le macro. La fotocamera principale scatta delle ottime foto che mostrano un’ottima definizione e un buon bilanciamento di colori e luci. La messa a fuoco poi è rapida e precisa. Le altre camere realizzano foto discrete. Infine, in notturna gli scatti non sono eccezionali ma di sicuro sopra la media di altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. Buona la fotocamera da 20 megapixel ƒ/2.2 anteriore nascosta nel foro del display che scatta foto in modalità ritratto. Per quanto riguarda i video, si possono girare fino alla risoluzione di 4K a 60fps o 8K a 30fps. Quest’ultimi hanno una grande definizione e un ottimo dettaglio.

Xiaomi Mi 11 arriva con Android 11 con la MIUI 12.0.2, ma di sicuro verrà aggiornato alla 12.5. Presente la modalità scura automatica, la modalità always-on e il nuovo centro di controllo. Troviamo un secondo spazio per creare una seconda entità nel telefono, un tool di strumenti da usare nelle app video e la possibilità di migliorare le prestazioni dei videogiochi. Anche con lo schermo settato sui 120 Hz la buona batteria da 4.600 mAh riesce a coprire l’intera giornata. Ha la ricarica rapida da 55W e quella wireless fino a 50W. Xiaomi Mi 11 costa 799€ per la variante da 128 GB e 899€ per quella 256 GB. Il prezzo di partenza è in linea con le prestazioni. Al momento in cui scrivo, su Amazon si trova sui 680 €. Ma sicuramente tra qualche settimana con un ulteriore calo diventerà più interessante.

Conclusioni

Xiaomi Mi 11 5G è un ottimo smartphone di fascia alta, con un display e delle fotocamere al top. Il nuovo Snapdragon lo rende molto fluido nell’uso di tutti i giorni. Ogni tanto si incontra qualche minimo bug ma nulla che mini l’uso. Il prezzo di partenza è lo stesso dello scorso anno, ma di sicuro Xiaomi farà ancora nuove promozioni rendendolo più appetibile.

Voto

Design: 9.0

Display: 9.0

Uso generale: 8.5

Fotocamere: 8.5

Autonomia: 8.0

Qualità prezzo: 7.5

Voto finale: 8.5

Scheda Tecnica

Memoria e RAM: 8GB+128GB, 8GB+256GB RAM LPDDR5 UFS 3.1.

Dimensioni: Altezza: 164.3 mm Larghezza: 74.6 mm Spessore: 8.06 mm Peso 196 gr.

Display: Corning Gorrila Glass AMOLED WQHD+ da 6.81?3200×1440, 515 ppi, contrasto: 5.000.000, Luminosità massima 1500 nits HDR10+, Frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Processore: Qualcomm Snapdragon 888 a 2.84 GHz, GPU Adreno 660AI.

Batteria: da 4600mAh Ricarica ultra-rapida cablata a 55W/wireless a 50W.

Fotocamere: grandangolare da 108MP da 1/1.33”Pixel da 0.8µm, Super Pixel 4-in-1 da 1.6µmf/1.85OIS.

Ultra grandangolare da 13MPFOV 123°f/2.4.Tele-macro da 5MPf/2.4AF (3cm-10cm).

Ultra grandangolare da 13MPFOV 123°f/2.4.Tele-macro da 5MPf/2.4AF (3cm-10cm). Video: HDR10+Time-lapse Pro Registrazione video fotocamera posteriore fino a 8K 7680x432030fps

Fotocamera selfie da 20MP integrata nel displayf/2.2Pixel da 0.8µm, Super Pixel 4-in-1 da 1.6µm, Registrazione video fotocamera frontale fino a 1080p 1920×1080 e in slow-motion 120fps a 720p.

Fotocamera selfie da 20MP integrata nel displayf/2.2Pixel da 0.8µm, Super Pixel 4-in-1 da 1.6µm, Registrazione video fotocamera frontale fino a 1080p 1920×1080 e in slow-motion 120fps a 720p. Sensori: impronte digitali a schermo (monitoraggio frequenza cardiaca) Riconoscimento facciale AI, Prossimità/Luce ambientale/Accelerometro/Giroscopio/Bussola/Motore lineare/Porta a infrarossi.

Rete e Connettività: Supporta 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, AAC/LDAC/LHDC, NFC, Google Pay.

GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a/GLONASS G1/Beidou.

Audio: Doppio altoparlante stereo Audio firmato Harman Kardon.

Sistema operativo MIUI 12 basata su Android 11.

Contenuto della confezione: Mi 11/Alimentatore/Cavo USB Type-C/Adattatore per cuffie da Type-C a 3,5 mm/

Strumento di espulsione della SIM/Custodia morbida/Manuale utente/Certificato di garanzia.

