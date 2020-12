Xiaomi annuncia che il suo Mi 11 non avrà un caricabatterie dopo aver deriso Apple per aver fatto lo stesso

Come Apple, Xiaomi ha deciso che venderà il suo nuovo smartphone Mi 11 senza il caricabatteria. Ricordiamo che il marchio ha apertamente preso in giro Apple poche settimane fa, per lo stesso motivo.

Xiaomi sulle orme di Apple

Poche settimane fa, Apple ha lanciato nei negozi il suo nuovo iPhone 12, terminali offerti per la prima volta senza alcuna unità di ricarica. Un'iniziativa che è stata subito derisa dalla concorrenza, con Samsung da una parte, ma anche da Xiaomi. Tuttavia, oggi, apprendiamo che quest'ultimo produttore ha finalmente deciso di seguire la tendenza avviata da Apple.

Motivi ecologici

Su Weibo, il CEO dell'azienda, Lei Jun, ha infatti confermato che il nuovo smartphone Mi 11 verrà offerto... senza alcun caricatore. Per spiegare questa decisione, menziona in particolare ragioni ambientali.Secondo Xiaomi, gli utenti hanno già in casa diversi caricabatterie e non è quindi utile fornirne uno con lo smartphone Mi 11. Lo scorso ottobre, però, Xiaomi ha annunciato con orgoglio su Twitter il suo Mi 10T Pro era dotato di caricabatteria, per deridere pubblicamente Apple.Si noti che Samsung ha recentemente cancellato dalle sue reti un messaggio simile rivolto a prendere in giro Apple. Con ogni probabilità, il nuovo Galaxy S21 lanciato all'inizio del prossimo anno verrà venduto... senza caricatore.

