Verissimo 26 Dicembre: Ospiti Maria De Filippi e i Me Contro Te

Sabato 26 dicembre andrà in onda una puntata speciale di Verissimo Merry Xmas. Tra gli ospiti: Maria de Filippi e Luì e Sofì dei " Me Contro Te “Me contro te” la coppia youtuber mito dei bambini italiani.

Il giorno di Santo Stefano, eccezionalmente dalle ore 15.00, andrà in onda la puntata speciale: Verissimo Merry Xmas, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Super ospite la regina della Tv Maria De Filippi, che si racconterà in una lunga e intensa intervista e, per la gioia dei più piccoli, la mitica coppia dei "Me cotro te".

Inoltre ci saranno Al Bano, che, oltre a cantare, parlerà del suo Natale in famiglia. In studio anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, gli amatissimi conduttori di “Striscia la notizia” ed Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi.



Vedi anche : verissimodicembreospitimariafilippicontro