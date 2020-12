Juventus Fiorentina Dove vederla

La Juventus ospiterà la Fiorentina martedì sera nell'ambito della 14° giornata di Serie A.



Dopo una bella vittoria per 4-0 a Parma, la Juventus ricomincia la sua corsa scudetto dalla Fiorentina martedì sera 22 dicembre. Andrea Pirlo dovrebbe far giocare dall'inizio Adrien Rabiot dopo averlo messo in panchina contro Genoa e Parma. Stasera è atteso un 3-4-1-2, soprattutto con Weston McKennie a sostegno del duo Morata-Ronaldo.

La partita di questa sera e verrà trasmessa su Sky Sport (canali 202 e 251) alle 20.45.

La probabile formazione della Juventus: Szczesny - De Ligt, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa - McKennie - Morata, RonaldoCesare Prandelli è ancora in attesa della sua prima vittoria in Serie A da quando è tornato a Firenze. La Viola dovrebbe presentarsi a Torino con il 3-5-2, soprattutto con l'eterno Franck Ribéry in attacco con il serbo Dusan Vlahovic.

La probabile formazione della Fiorentina: Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Caceres - Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi - Vlahovic, Ribéry.

