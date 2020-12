Autocertificazione Natale Scarica Modello

Autocertificazione Natale Scarica il Modello Editabile

Anche se scrivere i nomi di chi stiamo andando a trovare per il pranzo di Natale non è obbligatorio per questioni di privacy, nell'autocertificazione Covid da mostrare alle forze dell'ordine, in caso di controlli, comunque si dovrà indicare il motivo dello spostamento, l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Per scaricare il Modulo per l'autocertificazione editabile fai clic qui

Il modello di autocertificazione dovrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.



Vedi anche : autocertificazionenatalescaricamodello