Il Volo in concerto a Natale: Incanto di Natale stasera su Canale 5

La prima serata della Vigilia su Canale 5 si accende con Il Volo e il concerto evento “Incanto di Natale”, proposto in esclusiva televisiva mercoledì 24 dicembre. Un appuntamento pensato per accompagnare il pubblico nella notte più attesa dell’anno, tra musica, atmosfera festiva ed emozioni dal vivo.

Protagonisti dello spettacolo sono Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, che salgono sul palco dell’Arena di Sofia per una serata costruita intorno alla potenza delle loro voci e a un repertorio che unisce tradizione e successi internazionali.

Ad accompagnare il trio, un’orchestra sinfonica e un coro che amplificano il clima solenne e suggestivo del concerto. In scaletta trovano spazio alcuni dei più celebri brani legati al Natale, come Astro del Ciel, “Silent Night”, “Bianco Natale” e “Feliz Navidad”, reinterpretati con lo stile che ha reso Il Volo riconoscibile in tutto il mondo.

Accanto alle canzoni delle feste, lo spettacolo ripercorre anche i momenti chiave della carriera del gruppo, con l’esecuzione di brani simbolo come Grande Amore, “Capolavoro” e altri titoli che hanno consolidato il loro successo sulle scene internazionali.

L’esibizione all’Arena di Sofia diventa così il cuore di una serata pensata per il pubblico televisivo, unendo musica dal vivo, arrangiamenti orchestrali e un repertorio capace di attraversare generazioni e confini culturali.