DPCM Natale Cosa Si Può Fare E Non

Il Nuovo DPCM Natale prevede che nei giorni festivi e prefestivi saranno in vigore le regole stabilite per le zone rosse.

"L'intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21", ha spiegato Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio.

Zona rossa nei festivi e prefestivi

Nei giorni dal 24 al 27, dal 31 al 3, il 5 e 6 gennaio, non ci sarà possibilità di circolare anche all’interno del comune, se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Aperti con gli orari soliti dei giorni festivi solo alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, lavanderie, barbieri e parrucchieri. Chiudono negozi, bar e ristoranti.

Dalle ore 5 alle ore 22 saranno consentire le visite ad amici o parenti, ma si potranno accogliere in casa solo due persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti, sono esclusi dal conteggio.

Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.



Quando la zona arancione?

Dal 28 dicembre al 30, compreso il 4 gennaio. Si riapre per soli quattro giorni. Per bar e ristoranti sarà consentito l’asporto fino alle ore 22:00 e non ci saranno limitazioni per la consegna a domicilio. Resta il coprifuoco fino alle 22:00, con divieto di spostamento fra comuni. Eccetto nei casi dei comuni con meno di 5000 abitanti, questi potranno spostarsi nell’arco di 30km, ma non nei capoluoghi di provincia.

DPCM Spostamento tra regioni e ritorno al domicilio

Per tutto il periodo che va, dal 24 dicembre al 6 gennaio, non saranno consentiti gli spostamenti fra regioni.È comunque consentito, si legge nel decreto, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, a esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.

