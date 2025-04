Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Interverremo secondo i principi di proporzionalit? e adeguatezza: saranno previsti interventi modulati e differenziati in base al "livello di rischio effettivamente rilevato per ogni territorio". Ci sar? un regime differenziato in base ai diversi scenari regionali. Saranno previste restrizioni pi? rigide per le regioni a maggior rischio (verranno individuate tenendo conto di 21 diversi parametri), mentre nelle altre resteranno in vigore le restrizioni introdotte con l'ultimo DPCM, con alcune novit?, come il coprifuoco notturno, che sar? introdotto dal prossimo decreto.?

Ebbene, tra queste novit? non c'? la chiusura di parrucchieri e centri estetici che possono rimanere aperti, almeno in quelle regioni dove attualmente non ci sono particolari criticit?. Mai toccate dall'ultimo DPCM, queste attivit? negli ultimi mesi hanno operato nel rispetto dei protocolli e sono state caratterizzate da senso di responsabilit?. Tuttavia, come accaduto con palestre, potrebbero pagare perch? secondo gli esperti si tratta di luoghi ad alta trasmissione di contagio e che quindi potrebbero essere chiusi per cause di forza maggiore.?

Chiusura che, secondo le ultime anticipazioni, dovrebbe raggiungere solo le Regioni ad alto rischio.?

Isaloni di parrucchiere e i centri estetici chiudono in tutta Italia? Diverse sono state le voci sulla chiusura di parrucchieri e centri estetici in tutta Italia. Circolato nel fine settimana in merito al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, c'era anche quello che prevede la sospensione delle attivit? per i servizi di cura della persona: stop, dunque, a barbieri, centri estetici e parrucchieri. Questa indiscrezione, per?, non trova conferma: il Presidente del Consiglio sembra aver deciso che in quelle Regioni a basso tasso di rischio, parrucchieri e centri estetici potranno continuare regolarmente la loro attivit? secondo protocollo.?

Parrucchieri e centri estetici chiusi solo nelle zone rosse? Il progetto scelto dal Governo, dunque, sembra quello che offre la possibilit? ad acconciatori e centri estetici di avanzare in quei territori dove al momento la situazione di contagio ? ancora sotto controllo, predisponendone la chiusura solo nelle zone a rischio. Con il prossimo DPCM, infatti, verranno individuate le Regioni che, sulla base di 21 diversi parametri, dovranno rispettare pi? vincoli rispetto a quelli gi? previsti a livello nazionale. E tra queste restrizioni, ? quasi certo che ci sia la chiusura di parrucchieri e centri estetici perch? sono attivit? ad alto rischio.?

Ma si deve prima identificare le regioni pi? a rischio. Per il momento, sulla base di un'analisi preliminare, i candidati a far parte dell'area 3, quindi quello che dovr? rispettare i vincoli pi? severi, sono la Lombardia, il Piemonte e la Campania, ma ? probabile che se ne aggiungano altri. ? qui che parrucchieri e centri estetici rischiano di chiudere per qualche settimana, il Premier ha per? assicurato che ci saranno forme di ristoro.

