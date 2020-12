Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.



La squadra di Andrea Pirlo intanto, è salita al terzo posto in virtù dell'ennesimo pareggio in campionato mercoledì, ma deve iniziare a vincere se vuole tenere il passo con i Milan al vertice della classifica.

Per Pirlo però non arrivano buone notizie. Paulo Dybala, l'attaccante bianconero, infatti non è stato convocato per la sfida con il Parma per un affaticamento alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna e che lo costringerà a rimanere a casa per la partita.

Dybala non convocato

A conferma, nella lista dei giocatori convocati pubblicata dal siti della Juventus il giocatore argentino non compare.

Convocati

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Da Graca.



