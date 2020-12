Terremoto Milano: Scossa Magnitudo 3.8

Non ci sono state segnalazioni di feriti o gravi danni causati dal terremoto di magnitudo 3,8 avverito a Milano giovedì sera. Tuttavia, gli abitanti si sono spaventati quando il terremoto ha scosso la città e la provincia circostante.

L'epicentro del sisma è stato nei pressi del comune di Trezzano sul Naviglio, a circa 9 chilometri a sud-ovest di Milano.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riferisce che il terremoto è avvenuto alle 16:59 e ha registrato una magnitudo 3,8 della scala Richter.

I vigili del fuoco no hanno riferito segnalazioni di feriti o danni gravi.

Le persone si sono riversate sui social media per chiedere cos'altro ha ancora in serbo il 2020.

È stato il più forte terremoto con epicentro nel milanese degli ultimi 500 anni, secondo quanto rilevato da Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

