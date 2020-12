GTA Online: Bonus di The Cayo Perico Heist

Inoltre, ricompense per la Sfida dei Colpi per la community, incluso un veicolo gratis per tutti i giocatori, e altro ancora

The Cayo Perico Heist segna l'inizio di una nuova era per i Colpi di GTA Online e vogliamo celebrare l'occasione con una serie di bonus e vantaggi a tempo limitato, tra cui un veicolo gratis per tutti, nuove ricompense sotto forma di capi d'abbigliamento, una speciale giacca per tutti coloro che hanno partecipato alla Sfida dei Colpi per la community e molto altro ancora.

BONUS DI THE CAYO PERICO HEIST

Da oggi e fino al 14 gennaio, tutti coloro che avranno compiuto dei progressi in The Cayo Perico Heist (dai sopralluoghi alla conquista del bottino) riceveranno degli speciali capi d'abbigliamento.

Completando una missione di perlustrazione a Cayo Perico si otterrà una rara maglietta Manor psichedelica, che sicuramente susciterà l'invidia di tutte le vittime della moda in fila all'entrata di Didier Sachs. Completando una missione preliminare per The Cayo Perico Heist, invece, si riceverà una maglietta motivo Rockstar grigia, mentre completando il colpo conclusivo entro il 14 gennaio si riceverà l'ambitissima giacca Tour Panther.

Tutti i bonus sopra elencati potranno essere ottenuti entro le prossime quattro settimane e cioè fino al 14 gennaio. La consegna avverrà entro 72 ore dal completamento della rispettiva missione.

RICOMPENSE DELLA SFIDA DEI COLPI PER LA COMMUNITY

Grazie alla partecipazione massiva della community di GTA Online alla Sfida dei Colpi dello scorso mese, tutti i giocatori di GTA Online che effettueranno l'accesso tra il 18 e il 20 dicembre potranno recarsi a Southern San Andreas Super Autos per riscattare gratis il proprio Dinka Veto Classic. Ricordati di riscattarlo entro il weekend! Dal 21 dicembre, il Dinka Veto Classic verrà comunque messo in vendita.

Se poi sei tra gli abilissimi ladri che hanno completato un colpo durante la Sfida dei Colpi di novembre, contribuendo al bottino complessivo della community di GTA Online di oltre cento miliardi di GTA$, riceverai anche un bomber Panther.

Il primo premio della settimana: Pegassi Osiris

Non appena avrai finito di scrollarti di dosso la sabbia dorata di Cayo Perico, fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai fare un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e altri premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Pegassi Osiris, simbolo di opulenza, eccessi e spericolato abbandono.

SCONTI

Stai cercando una nuova casa lontano da casa? È il momento giusto, perché il Diamond offre uno sconto del 35% sia sull'attico principale che su tutte le sue personalizzazioni e tutti i suoi extra facoltativi: colori e stili, area relax, sala multimediale, spa, angolo party e bar, croupier privato, ufficio, camera per gli ospiti e garage.

Gli sconti non si fermano qui, perché ce ne sono anche su alcuni veicoli di lusso: quello che ci vuole per mantenere il tuo status dinanzi ai tuoi pari.

Personalizzazioni per attico principale - 35% di sconto

Planimetrie ed extra facoltativi: area relax, sala multimediale, spa, angolo party e bar, croupier privato, ufficio, camera per gli ospiti e garage.

Colori

Stili

Veicoli – 35% di sconto su:

Vysser Neo

Överflöd Imorgon

Obey 8F Drafter

Lampadati Tigon

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che hanno collegato il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming entro il 13 dicembre riceveranno l'accesso gratuito alla stazione sonar del sottomarino Kosatka, oltre a 200.000 GTA$ solo per aver giocato questa settimana. I membri Prime Gaming che acquisteranno la postazione sonar a prezzo intero otterranno un rimborso del 100% entro 72 ore dall'acquisto.

Inoltre i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la Benefactor Krieger (-70%) e la Pegassi Tezeract (-80%).

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Ricorda di seguire il Newswire di Rockstar per restare aggiornato su tutte le novità riguardanti GTA Online, perché nel corso delle prossime settimane ci saranno altri aggiornamenti con nuove musiche, nuovi veicoli e molto altro ancora.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per scoprire dettagli e limitazioni.

Vedi anche : onlinebonuscayopericoheist