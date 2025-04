Bollettino Coronavirus 13 dicembre: 17.938 nuovi casi e 484 morti

Ci sono 17.938 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 484 decessi. I primi dati (ieri 19.903) ed i secondi (ieri 649) sono invece in calo a fronte di un numero minore di tamponi, 152.697 (ovvero più di 43.000 in meno). Gli attuali risultati positivi sono 686.031 (+1.183), in aumento dopo pochi giorni. Continuano a diminuire i ricoveri (-331) e la terapia intensiva (-41), il rapporto tampone positivo scende all'11,7%, ieri al 10,1%. In Veneto 4.092 nuovi casi, 2.335 in Lombardia, 1.940 in Emilia-Romagna.

Intanto la cancelliera tedesca Merkel in conferenza stampa, dopo l'incontro con i Laender "Le misure decise il 2 novembre non hanno agito a sufficienza", c'è un nuovo aumento dei casi di Covid e "una crescita esponenziale" del contagio. "Il sistema sanitario è molto affaticato, serve un'azione urgente", ha aggiunto. "L'obiettivo è ricostruire le catene di contatto" e raggiungere di nuovo un'incidenza di massimo 50 nuovi casi su 100 mila abitanti in 7 giorni. Merkel ha confermato un "lockdown più duro" dal 16 dicembre al 10 gennaio.

