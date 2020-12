Sky Arte : Un filtro Instagram per festeggiare Alighiero Boetti

In occasione del lancio del documentario Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, Sky Arte presenta il filtro Instagram Auguri Boetti, per festeggiare l’ottantesimo anniversario dalla nascita dell’artista. Il filtro è scaricabile direttamente dai profili Instagram e Facebook di Sky Arte @skyarte.

Il filtro si ispira a uno dei soggetti più conosciuti della produzione di Boetti: gli aeroplani.

Sullo sfondo di un iconico cielo azzurro acquerello, ciascun utente diventa protagonista dell’opera indirizzando il volo degli aerei col suo stesso movimento: un omaggio leggero a un artista innamorato dei viaggi e della geografia, che giocava a “mettere al mondo il mondo”.

Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, una produzione Sky Arte e Tiwi per la regia di Amedeo Perri e Luca Pivetti, sarà lanciato il 16 dicembre dalle 10 alle 18 in anteprima assoluta in Museovisione sui siti internet di sei tra i più importanti musei d’arte contemporanea italiani: Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli – Torino; Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato; GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli; MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna; MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma.

Il documentario sarà preceduto da una tavola rotonda virtuale in cui il Direttore di Sky Arte Roberto Pisoni converserà con le Direttrici e i Direttori delle sei istituzioni coinvolte – Carolyn Christov-Bakargiev, Cristiana Perrella, Lorenzo Giusti, Kathryn Weir, Lorenzo Balbi, Bartolomeo Pietromarchi – ricordando gli avvenimenti che legano l’artista ai musei e ai loro territori.

La Museovisione è un’altra importante iniziativa di Sky Arte che si aggiunge alle già numerose messe in campo nelle ultime settimane per supportare il mondo dell’arte e della cultura in generale. In onda sul canale ci sono serie e programmi come The Square, Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, messe a disposizione di tutti in streaming gratuito su https://video.sky.it/arte e sui profili Facebook e Instagram di Sky Arte.

Il film andrà poi in onda su Sky Arte il 16 dicembre alle 21.15 e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW TV.

Per scaricare il filtro Auguri Boetti instagram.com - facebook.com