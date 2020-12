Simonetta Rizzato, chi è l’ex moglie di Paolo Rossi

a cui ha dedicato il suo talento calcistico, ha scelto la via del silenzio di fronte alladel campione, madre di Alessandro il figlio di quell'amore a cui entrambi hanno dedicato il loro tempo.

Simonetta Rizzato è stata la prima moglie di Paolo Rossi. Le sue foto hanno poi fatto notizia per la storia della donna che era riuscita a conquistare il cuore dell'attentatore. Giovane, sorridente, con una vita spalancata davanti. Si sono conosciuti a Vicenza, dove l'attaccante - che non era ancora diventato Pablito - aveva iniziato l'ascesa a questo Mondiale in Spagna che lo avrebbe dedicato per sempre nella storia della Nazionale e del calcio internazionale.



Due matrimoni per Paolo Rossi. Ha sposato Simonetta Rizzato per la prima volta: conosciamo meglio le vicende della sua vita privata. Paolo Rossi è diventato per tutti il ??simbolo della rinascita. "Pablito" è stato il protagonista indiscusso dei Mondiali di Spagna del 1982, portando l'Italia alla vittoria del Mondiale. Dal suo primo matrimonio con Simonetta Rizzato è nato il primogenito Alessandro, nato nell'anno di questo Mondiale.

Poi è arrivato il divorzio, ma le ragioni non sono note con certezza. Rossi ha sposato la giornalista Federica Cappelletti con la nascita di altre due figlie. Alessandro Rossi ha ora 38 anni ed è diventato geometra. Ha lavorato anche con il padre quando vivevano a Vicenza dopo che Paolo stesso aveva aperto una società immobiliare.