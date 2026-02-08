Paolo Belli, dal palco di Ballando con le stelle alla malattia della moglie Deanna

Paolo Belli arriva per la prima volta a Verissimo e ripercorre il cambio di ruolo a Ballando con le stelle e il periodo più duro vissuto accanto alla moglie Deanna, segnato da una grave malattia affrontata insieme.

Paolo Belli sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 8 febbraio. Per la prima volta il musicista entra nello studio di Silvia Toffanin per raccontarsi senza filtri, tra carriera, scelte recenti e vita privata.

Nell’edizione 2025 di Ballando con le stelle Belli ha cambiato completamente prospettiva. Dopo oltre vent’anni come co-conduttore al fianco di Milly Carlucci, ha deciso di scendere in pista da concorrente, accettando una sfida personale inedita.

Leggi anche: Ballando con le stelle 2025: Barbara D'Urso, Paolo Belli e tutte le sorprese del cast ufficiale



In coppia con Anastasia Kuzmina, il cantautore si è messo alla prova puntata dopo puntata. Il percorso si è interrotto alla decima serata, quando la coppia è stata eliminata dopo il ballottaggio finale.

Durante il programma, uno dei momenti più intensi è stato il valzer dedicato alla moglie Deanna. Un’esibizione carica di emozione, nata dal bisogno di raccontare un periodo difficile segnato da un serio problema di salute affrontato dalla donna.

Belli ha parlato con grande riservatezza dei 42 anni di matrimonio e delle prove attraversate insieme. Ha spiegato che la sfida più dura è arrivata circa un anno fa, senza entrare nei dettagli clinici, ma lasciando trasparire il peso di quei mesi.

Il musicista ha ricordato di essere rimasto sempre accanto alla moglie, convinto che oltre alle cure mediche anche la forza del loro legame abbia avuto un ruolo nel superare la malattia. Un racconto fatto a fatica, tra commozione e parole misurate.