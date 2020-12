GTA Online: ricompense triple nelle gare multiveicolo e nelle prove a tempo

In più, offerte su sale giochi, basi operative, appartamenti e altro

Fino al 14 dicembre, metti alla prova la tua capacità di guidare veicoli di ogni tipo, dalle barche ai jet; le gare multiveicolo fruttano ricompense triple a tutti i partecipanti. Sperimenta e sii creativo: ti divertirai!

Se preferisci lanciarti in una gara contro il tempo, sappi che i maniaci della velocità avranno GTA$ e RP tripli nelle Prove a tempo. Completa con successo una Prova a tempo e una Prova a tempo per RC prima del 15 dicembre per avere 600.000 GTA$.

Il primo premio della settimana: la Benefactor Stirling GT

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai una giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento e altri misteriosi premi. Il primo premio della settimana è la Benefactor Stirling GT, un’auto tedesca classica perfetta per allontanare le crisi di mezza età.

SCONTI

Il tuo attico ti sembra troppo piccolo? Questa è la settimana giusta per investire nel mattone: tutti gli appartamenti di lusso e i garage sono scontati del 40%. Abbiamo anche una serie di offerte su sale giochi, basi operative e altre proprietà. E se hai bisogno di riempire il tuo garage, sappi che è il momento giusto: molti veicoli potentissimi sono scontati.

Sconti sui veicoli:

Ocelot Locust: 40% di sconto

Übermacht SC1: 40% di sconto

Lampadati Komoda: 40% di sconto

Grotti X80 Proto: 30% di sconto

Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche il night club di Vespucci Canals gratis, il 70% di sconto sulla Benefactor Krieger e l’80% di sconto sulla Pegassi Tezeract.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.