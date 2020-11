GTA Online: ricompense triple nelle gare terrestri

In più, un aggiornamento sulla Sfida dei Colpi, bonus aggiuntivi e altro

Su megarampe, giri colossali e tubi stunt la destrezza è tutto: non serve nient’altro. Questa settimana, torna alle origini per avere ricompense triple nelle gare terrestri fino al 25 novembre.

GTA$ e RP doppi in Via d’uscita di Gerald

Gerald è un uomo di poche parole, quindi rispondigli e presta attenzione se ti contatta sul tuo iFruit. Vuole togliersi dagli impicci e ha bisogno del tuo aiuto. I tuoi sforzi saranno degnamente ricompensati: le missioni dei contatti ricevute da Gerald frutteranno il doppio fino al 25 novembre.

GTA$ e RP tripli in Vita da super yacht

Chiama il capitano degli antipodi, Brendan Darcy, e lanciati in massacri nel regno del mare e dell’alta società… Aiutalo a sedare gli animi in un country club, salva gli ostaggi e fatti largo verso la salvezza con il piombo in una tempesta perfetta: le missioni di Vita da super yacht fruttano il triplo per marinai e mozzi coraggiosi.

GTA$ e RP doppi nella serie di modalità Competizione al Diamond

Il casinò non è solo tavoli da gioco e costosi bicchieri di Macbeth: se ami l’adrenalina, abbiamo altro per te. Questa settimana, chi si cimenterà nella serie di modalità Competizione al Diamond per partecipare a battaglie senza esclusione di colpi nel regno del peccato avrà GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Running Back Remix

Invece di indossare un casco e delle ingombranti imbottiture e di correre su un campo, mettiti al volante di una microscopica Panto e cerca di superare la squadra di Tezeract del tuo nemico e di raggiungere la meta in Running Back Remix. Per dare più brio alla competizione, abbiamo deciso di assegnare ricompense doppie a tutti in cambio del sangue, delle lacrime e del sudore versati fino al 25 novembre. Che ne dici? Sbrigati!

Aggiornamento sulla Sfida dei Colpi

Complimenti! Avete vinto la sfida dei 100 miliardi di GTA$ della scorsa settimana partecipando ai colpi conclusivi di GTA Online per più di MILLE MILIARDI di GTA$. Per ricompensarvi dei vostri sforzi, riceverete un veicolo speciale gratis durante la prima settimana del prossimo aggiornamento di dicembre di GTA Online. In più, tutti i partecipanti che hanno giocato la scorsa settimana riceveranno un distintivo d’onore speciale.

Non dimenticarti di accedere al gioco questa settimana per ricevere un bonus aggiuntivo da 1 milione di GTA$ per aver giocato tra il 12 e il 18 novembre.

Maschera tecnologica a pois blu gratis

I giocatori che vinceranno un evento Lotta tra business questa settimana riceveranno gratis una maschera tecnologica a pois blu.

Il primo premio della settimana: l’Överflöd Autarch

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, premi misteriosi e molto altro. Sul podio questa settimana c’è l’Överflöd Autarch, una hypercar con abbastanza cavalli a disposizione da intimidire qualsiasi civile. Sei un civile qualsiasi, per caso? Certo che no!

SCONTI

Questa settimana Los Santos ti offre molte occasioni per risparmiare. Chi vuole regnare nei mari può approfittare dello sconto del 30% su barche e yacht, oltre a miglioramenti e modifiche per le loro fortezze galleggianti. In più, sconti su veicoli potenti e armi laser. Trovi qui sotto la lista completa.

Migliorie e modifiche per yacht: 30% di sconto

Tutte le barche: 30% di sconto

Armi laser:

Fabbricavedove: 40% di sconto

Up-n-Atomizer: 40% di sconto

Empia devastatrice: 40% di sconto

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche il night club di Vespucci Canals gratis, l’80% di sconto sulla Imponte Nightshade e il 60% di sconto sulla Declasse DR1.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.