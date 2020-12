Account fake e voti dall'estero per il televoto del Grande Fratello Vip

Esplode il caso televoto al Grande Fratello Vip. Sarebbero centinaia gli account fake creati e utilizzati per votare i propri concorrenti preferiti, aggirando il regolamento. Voti irregolari arriverebbero per quasi tutti i Vip in gioco, perfino dall'estero, pratica espressamente vietata. Esistono perfino chat Telegram attraverso le quali i votanti conteggiano quanti sono i voti che ognuno riesce a produrre per il proprio Vip preferito, utilizzando indirizzi email usa e getta. Così l’intero sistema di televoto viene pilotato e condizionato.

Nonostante decine di segnalazioni su Twitter e un esposto all’AgCom, né il conduttore Alfonso Signorini né la produzione del reality hanno commentato la vicenda, diversamente da quanto era accaduto quando episodi simili si erano verificati a Ballando con le stelle, dove circa due mesi fa la produzione del talent show condotto da Milly Carlucci aveva deciso di annullare la sessione di televoto che avrebbe dovuto regolare lo spareggio tra Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca a causa di una serie di anomalie nei voti.

Leggi su tv.fanpage