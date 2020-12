Covid-19 : Prime autorizzazioni vaccino 29/12

Sui vaccini Pfizer e Moderna posso anticipare che l'anteprima dei dati è positiva in termini di efficacia e sicurezza, ha affermato. Probabilmente parleremo il 29/12 per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna, spiega, ma il vaccino non è una bacchetta magica, la popolazione dovrà continuare a rispettare tutte le restrizioni come maschera, igiene e allontanamento perché all'inizio non ci sono saranno dosi per tutti.

Nel frattempo, dopo il giorno in cui il Regno Unito ha lanciato la sua campagna di vaccinazione, la UK Medicines Agency (MHRA) avverte le persone con gravi allergie riguardo a una reazione allergica, quindi l'avvertenza: che ha una storia medica al riguardo non dovrebbe essere sottoposta alla Pfizer.