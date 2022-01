Vaccino Covid : ciclo completo a 87,27% over 12

Le dosi dianti-somministrate sono salite a quota a 125 milioni 779.725. Lo si apprende dal rapporto del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno completato ilvaccinale 47 mln 136.472 persone, l'della popolazione. Prima dose a 48 mln 821.302, il 90,39%. Hanno ricevuto la dose booster 31 mln 350.092, pari al 79,29% degli interessati al richiamo. Nella fascia 5-11 anni prima dose a 1 mln 79.464, il 29,53% della platea pediatrica, mentre hanno completato il338.491, il 9,26%.

L'occupazione di posti nei reparti di area non critica per pazienti Covid resta al 31%, ma cala in 6 regioni: Calabria (38%), Liguria (41%), PA Bolzano (21%), Puglia(24%), Sardegna (20%),Val d'Aosta(52%).Sale in 5 regioni: Basilicata (26%),FVG(38%), Lazio (33%),Marche (30%),Molise(19%). Questi i dati Agenas Cala invece al 17% l'occupazione di terapie intensive e a livello giornaliero scende in 9 regioni: Basilicata (6%), FVG (23%), Lombardia (14%), PA Bolzano (14%), Piemonte (22%), Puglia(12%), Sicilia(18%),Toscana(21%),Val d'Aosta,18%

Dopo 13 settimane consecutive di aumento di contagi Covid-19,l'ultima settimana ha visto un'inversione della curva dei nuovi casi: 1.197.970 rispetto ai 1.243.789 dei 7 giorni precedenti, con una flessione del 3,7%. Aumentano del 3% i ricoveri in area medica (20.037 rispetto a 19.448), mentre diminuiscono dell'1,4% quelli in terapia intensiva (1.691 rispetto a 1.715). Crescono i decessi, 2.519 rispetto ai 2.266 della settimana prima con +11,2%. E' quanto emerge dal monitoraggio 19-25 gennaio della Fondazione Gimbe.

