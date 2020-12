DESTINY 2: AGGIORNAMENTO GRATUITO PER PS5 E XBOX SX

Ritorno del cannone portatile esotico Falco Lunare di Destiny e della segreta “Profezia”

Bungie ha rilasciato le versioni di gioco di Destiny 2 per console next-gen Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5: si tratta di un aggiornamento gratuito per i giocatori di Destiny 2. Le nuove console permetteranno ai fan di Destiny di giocare con una risoluzione in 4K e 60 frame al secondo (Xbox Series S avrà una risoluzione di 1080p e 60 fps).

Inoltre, coloro che desiderano mettere alla prova le proprie abilità nel Crogiolo con le console next-gen, possono scegliere di impostare la modalità PvP per eccellenza a 120 fps su Xbox Series X e PlayStation 5. I giocatori su Xbox One e PlayStation 4 potranno continuare a divertirsi con i propri amici che usano le versioni next-gen, poiché i possessori di Destiny 2 potranno usufruire del gioco intergenerazionale tra console della stessa famiglia. Per di più, i possessori di Destiny 2 su Xbox One e PlayStation 4 avranno a disposizione degli aggiornamenti gratuiti per le versioni Xbox Series X. Xbox Series S e PlayStation 5 di Destiny 2 e di tutti i suoi contenuti.

Bungie è felice di portare Destiny 2 sulle console di ultima generazione e studia con attenzione la situazione per eventuali piani futuri per i giocatori su console. Con la Stagione della Caccia, torna da Destiny il cannone portatile esotico preferito dai fan: Falco Lunare. Collabora col Corvo per rivendicare l’epica arma.

Torna nel regno dei IX con la segreta “Profezia”. Affronta orde di corrotti e manipola la realtà per risolvere complessi rompicapi insieme ai tuoi amici guardiani. Ciò che prima era sopra, ora sta sotto. E ciò che era Luce, ora è Oscurità.