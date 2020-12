La prima cartolina di Natale all'asta per 25mila dollari

La prima cartolina di Natale stampata al mondo, originariamente commercializzata nel 1843, viene venduta all'asta per circa 25.000 dollari.



La cartolina, creata da Henry Cole, John Calcott Horsley e Joseph Cundall uscì nello stesso anno in cui fu pubblicato per la prima volta "A Christmas Carol" di Charles Dickens e raffigura una famiglia numerosa - inclusa una giovane ragazza - riunita attorno a un tavolo a bere bicchieri di vino.



La cartolina si rivelò controversa all'epoca per via della raffigurazione del consumo di alcol da parte della ragazza. Justin Schiller, presidente di Battledore Ltd., la concessionaria di antichità di New York che attualmente possiede la cartolina, ha dichiarato che la raffigurazione era così controversa che quando fu stata stampata passarono tre anni prima che un'altra cartolina di Natale fosse commercializzata.



Originariamente furono prodotte circa 1.000 copie della cartolina e ne esistono ancora una trentina. Quella venduta tramite il rivenditore di libri di Boston, Marvin Getman, è una delle "migliori copie conosciute" ancora in circolazione.



La cartolina è stata messa in vendita venerdì con un prezzo richiesto di $ 25.000.