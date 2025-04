Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Home » Social News » Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Il bambino ? stato ascoltato in modo protetto in questura, con la presenza di uno psicologo: quello che ha detto il bambino potrebbe essere importante per ricostruire l'atmosfera in casa. Nella notte tra mercoled? e gioved?, l'uomo ha pugnalato a morte la sua compagna, mentre i due figli della coppia (di 8 e 3 anni) dormivano nella stanza accanto. Poi ha svegliato i bambini e li ha portati a casa del cognato, lasciandoli con loro senza spiegazioni. Infine ? andato alla stazione di polizia dove ha detto di essere stato aggredito durante una rapina avvenuta a casa sua. Ben presto, il 33enne ha iniziato ad ammettere le sue responsabilit? ed ? ora in arresto con l'accusa di omicidio.

Pordenone, Maniago: muore operaio 22enne trafitto da scheggia incandescente

Daniel Tafa, un operaio di 22 anni residente a Vajont (Pordenone), ha perso la vita durante il turno notturno in un'azienda di Maniago specializzata nello stampaggio a caldo di ingranaggi industriali in acciaio.

Terremoto - scossa di magnitudo 3 tra Udine e Pordenone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 00:25 in Friuli Venezia Giulia.Non si segnalano al momento danni a persone o cose Attualità - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 00:25 in Friuli Venezia Giulia.

Pordenone - auto finisce fuori strada e prende fuoco: 21enne morto carbonizzato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi Attualità - Un ragazzo di 21 anni è morto carbonizzato la scorsa notte dopo essere finito fuori strada con l'auto a Chions, in provincia di Pordenone.