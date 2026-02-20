Tenerife, padre uccide il figlio e ferisce la compagna: abbattuto dalla polizia

Un uomo di 34 anni ha ucciso il figlio di 10 anni ad Arona dopo aver aggredito la compagna con un machete. Il bambino è morto sul posto, mentre la madre è in fin di vita. L’uomo è stato abbattuto dalla polizia durante l’intervento.

Notte di violenza nel sud di Tenerife, ad Arona, tra il 19 e il 20 febbraio. Un uomo di 34 anni ha colpito con un machete il figlio di 10 anni, uccidendolo, e ha ferito gravemente la madre del bambino, una giovane di 26 anni ora ricoverata in condizioni critiche.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione, l’uomo era ancora armato. Durante l’intervento ha reagito con violenza e ha ferito alla spalla un agente. I poliziotti hanno aperto il fuoco, uccidendolo sul posto.

All’interno della casa gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del bambino. La madre è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale di Candelaria, dove resta in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi, l’uomo era in uno stato di forte alterazione.

Le autorità hanno avviato un’indagine coordinata dal tribunale di Arona, destinata a passare alla sezione specializzata in violenza contro le donne. Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti a carico dell’uomo.

Con questo caso, dall’inizio dell’anno in Spagna si contano nove donne e tre minori uccisi in episodi legati alla violenza di genere, secondo i dati ufficiali del ministero dell’Uguaglianza. Nello stesso periodo almeno sette bambini sono rimasti senza uno o entrambi i genitori.

L’episodio si aggiunge a una settimana già segnata da altri delitti. Il 17 febbraio, nella provincia di Castellón, sono state uccise una donna di 48 anni e la figlia di 12. Il giorno seguente, a Madrid, un’altra donna di 36 anni è stata assassinata. Nel caso di Castellón, la vittima aveva già denunciato l’aggressore, destinatario di un divieto di avvicinamento.

Poche ore prima dei fatti di Tenerife, il premier Pedro Sánchez aveva espresso cordoglio per le vittime degli ultimi giorni, denunciando una scia di omicidi che continua a colpire donne e famiglie in tutto il Paese.