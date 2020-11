MONSTER HUNTER: FILM E GIOCO SI SCONTRANO

I MONDI SI SCONTRANO NELLA PROSSIMA COLLABORAZIONE TRA IL FILM “MONSTER HUNTER” E MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE

Prima della premiere del film “Monster Hunter”, dal 4 dicembre gli intrepidi cacciatori della Quinta Flotta di Monster Hunter World: Iceborne possono prendere parte a una missione evento a tempo limitato ispirata al film di prossima uscita. L’attesissimo film di Paul W. S. Anderson vede come protagonista Milla Jovovich e dà vita al videogioco best-seller Monster Hunter: World, che ha venduto oltre 16 milioni di unità in tutto il mondo.

Nella speciale missione evento in due parti, i cacciatori possono confrontarsi testa a testa con il temibile Black Diablos raffigurato nel film durante la ricerca solitaria iniziale, prima di tentare di superare il massiccio Greater Rathalos nella seconda parte. I cacciatori devono prepararsi a combattere con i denti e gli artigli, poiché queste missioni saranno disponibili solo per i giocatori che hanno raggiunto il grado Master.

Per coloro che sono abbastanza coraggiosi da avere successo, saranno disponibili oggetti come equipaggiamento speciale, armature a strati, nuovi titoli, un nuovo sfondo e la posa delle Guild Card. Inoltre, a partire dal 27 novembre tutti i giocatori di Iceborne potranno richiedere un pacchetto di oggetti a tempo limitato pieno di oggetti utili come bonus di accesso per celebrare il film in uscita.

Per maggiori dettagli su tutti gli aggiornamenti di Iceborne, visita il sito di Monster Hunter World: Iceborne.